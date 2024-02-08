Скільки людей вбила Росія за час війни - доповідь ООН про злочини РФ

В ООН назвали число вбитих і поранених цивільних в Україні у січні
В ООН заявили, що протягом січня 2024 року внаслідок атак Росії 641 українець був вбитим або пораненим. Загалом, за час повномасштабної війни моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала загибель понад 10 000 цивільних осіб і поранення 20 000.
Про це у середу, 7 лютого, повідомила ООН.
Скільки людей вбила Росія
Внаслідок російських ракетних і дронових атак загинули 158 людей ще 483 постраждали.
Це на 37% перевищує дані за листопад 2023, коли тенденція до зменшення кількості жертв, яка спостерігалася протягом року, змінилася на протилежну.
У місії також наголошують, що кількість постраждалих дітей за той самий період зросла більш як удвічі: в січні загинули або були поранені 40 дітей порівняно з 18 постраждалими у листопаді.
Ба більше, в ООН підкреслили, що кількість загиблих або поранених дітей зростає у далеких від лінії фронту населених пунктах.
Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.
Також ми писали, що 8 лютого вибухи пролунали у Вінницькій області. Офіційної інформації влада не надала.
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