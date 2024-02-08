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В ООН назвали число вбитих і поранених цивільних в Україні у січні

8 лютого 2024 05:26
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Скільки людей вбила Росія за час війни - доповідь ООН про злочини РФ
Влучання у будинок. Фото: ДСНС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В ООН заявили, що протягом січня 2024 року внаслідок атак Росії 641 українець був вбитим або пораненим. Загалом, за час повномасштабної війни моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала загибель понад 10 000 цивільних осіб і поранення 20 000.

Про це у середу, 7 лютого, повідомила ООН.

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Внаслідок російських ракетних і дронових атак загинули 158 людей ще 483 постраждали.

Це на 37% перевищує дані за листопад 2023, коли тенденція до зменшення кількості жертв, яка спостерігалася протягом року, змінилася на протилежну.

У місії також наголошують, що кількість постраждалих дітей за той самий період зросла більш як удвічі: в січні загинули або були поранені 40 дітей порівняно з 18 постраждалими у листопаді.

Ба більше, в ООН підкреслили, що кількість загиблих або поранених дітей зростає у далеких від лінії фронту населених пунктах.

Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.

Також ми писали, що 8 лютого вибухи пролунали у Вінницькій області. Офіційної інформації влада не надала.

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ООН
війна в Україні
Росія
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