Скільки людей вбила Росія за час війни - доповідь ООН про злочини РФ

Влучання у будинок. Фото: ДСНС

В ООН заявили, що протягом січня 2024 року внаслідок атак Росії 641 українець був вбитим або пораненим. Загалом, за час повномасштабної війни моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала загибель понад 10 000 цивільних осіб і поранення 20 000.

Про це у середу, 7 лютого, повідомила ООН.

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Внаслідок російських ракетних і дронових атак загинули 158 людей ще 483 постраждали.

Це на 37% перевищує дані за листопад 2023, коли тенденція до зменшення кількості жертв, яка спостерігалася протягом року, змінилася на протилежну.

У місії також наголошують, що кількість постраждалих дітей за той самий період зросла більш як удвічі: в січні загинули або були поранені 40 дітей порівняно з 18 постраждалими у листопаді.

Ба більше, в ООН підкреслили, що кількість загиблих або поранених дітей зростає у далеких від лінії фронту населених пунктах.

Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.

Також ми писали, що 8 лютого вибухи пролунали у Вінницькій області. Офіційної інформації влада не надала.