Вибухи у Вінниці зараз 8 лютого — що відомо про атаку

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Вінниці у четвер, 8 лютого, пролунали близько 00:40. В області ще з 23:56 7 лютого оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибухи у Вінниці 8 лютого

"Вибухи! Залишайтесь в безпечних місцях!", — йдеться в повідомленні.

Вибухи у Вінниці 8 лютого. Фото: скриншот

Тим часом, у Повітряних силах ЗСУ заявили про рух "шахедів" в регіоні.

"БпЛА у Вінницький області змінили напрямок руху та рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку", — повідомили у Повітряних силах ЗСУ о 00:37.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Відбій повітряної тривоги у Вінницькій області пролунав о 01:01.

Карта повітряних тривог 8 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.

Також ми писали, що 7 лютого у Києві пролунали вибухи, а в області та у столиці працювали засоби ППО. Пізніше стало відомо, що через російський обстріл у Києві спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі.

Згодом також стало відомо, що кількість жертв під час обстрілу Києва крилатими ракетами становила четверо осіб вбитими та 40 пораненими. За офіційними даними, у небі над столицею було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Очевидці розповіли нашим журналістам, що ворожі цілі сунули на столицю двома хвилями.