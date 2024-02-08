Сколько человек убила Россия за время войны – доклад ООН о преступлениях РФ

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В ООН назвали число убитых и раненых гражданских в Украине в январе

8 февраля 2024 05:26
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
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Попадание в дом. Фото: ГСЧС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В ООН заявили, что в течение января 2024 года в результате атак России 641 украинец был убит или ранен. В целом, за время полномасштабной войны мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала гибель более 10 000 гражданских лиц и 20 000 ранений.

Об этом в среду, 7 февраля, сообщила ООН.

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В результате российских ракетных и дроновых атак погибли 158 человек еще 483 пострадали.

Это на 37% превышает данные за ноябрь 2023 года, когда тенденция к уменьшению количества жертв, наблюдавшаяся в течение года, изменилась на противоположную.

В миссии также отмечают, что количество пострадавших детей за тот же период возросло более чем в два раза: в январе погибли или были ранены 40 детей по сравнению с 18 пострадавшими в ноябре.

Более того, в ООН подчеркнули, что количество погибших или раненых детей растет в далеких от линии фронта населенных пунктах.

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что 8 февраля взрывы прогремели в Винницкой области. Официальной информации власти не предоставили.

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ООН
война в Украине
Россия
жертвы

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