Сколько человек убила Россия за время войны – доклад ООН о преступлениях РФ

Попадание в дом. Фото: ГСЧС

В ООН заявили, что в течение января 2024 года в результате атак России 641 украинец был убит или ранен. В целом, за время полномасштабной войны мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала гибель более 10 000 гражданских лиц и 20 000 ранений.

Об этом в среду, 7 февраля, сообщила ООН.

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В результате российских ракетных и дроновых атак погибли 158 человек еще 483 пострадали.

Это на 37% превышает данные за ноябрь 2023 года, когда тенденция к уменьшению количества жертв, наблюдавшаяся в течение года, изменилась на противоположную.

В миссии также отмечают, что количество пострадавших детей за тот же период возросло более чем в два раза: в январе погибли или были ранены 40 детей по сравнению с 18 пострадавшими в ноябре.

Более того, в ООН подчеркнули, что количество погибших или раненых детей растет в далеких от линии фронта населенных пунктах.

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что 8 февраля взрывы прогремели в Винницкой области. Официальной информации власти не предоставили.