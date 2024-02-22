В Офісі Президента прокоментували можливість переговорів із Росією

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: AP

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що означає для України проведення переговорів із Росією. Після відмови здатися за три чи сім днів Україна тепер знає, що може не капітулювати в майбутньому, а капітуляція означає проведення переговорів на умовах РФ.

Про це радник повідомив у Telegram у четвер, 22 лютого.

Руйнування міфів про потужну російську армію

Подоляк повідомив, що завдяки Силам оборони проти Росії можна воювати більш ефективно, а становище України має кращий вигляд, ніж коли країну намагалися списати з рахунків.

"Ми повернули собі величезну територію. Ми знищили і репутацію російської "військової непереможності", і саме сотні тисяч окупантів. Отримуємо від союзників все більш складну та потужну техніку", — повідомив Подоляк.

Радник ОП додав, що українським військовим вдалося завдати удару Чорноморському флоту Росії й відновити аграрний експорт. Також Україна розвиває власне військове виробництво.

Подоляк закликав українців у моменти сумнівів згадувати ті дні, коли здавалося, що надія втрачена і як Україна знову надихала всіх вірити. При цьому він додав, що в будь-якому випадку без повного розгрому агресора неможливо забезпечити безпечне майбутнє.

Повідомлення Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки хоче ініціювати переговори між Україною та Росією.

Раніше постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною проходитимуть з "урахуванням ситуації на фронті", втім, питання про повернення захоплених територій не порушуватиметься.