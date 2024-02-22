В Офісі Президента прокоментували можливість переговорів із Росією
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що означає для України проведення переговорів із Росією. Після відмови здатися за три чи сім днів Україна тепер знає, що може не капітулювати в майбутньому, а капітуляція означає проведення переговорів на умовах РФ.
Про це радник повідомив у Telegram у четвер, 22 лютого.
Руйнування міфів про потужну російську армію
Подоляк повідомив, що завдяки Силам оборони проти Росії можна воювати більш ефективно, а становище України має кращий вигляд, ніж коли країну намагалися списати з рахунків.
"Ми повернули собі величезну територію. Ми знищили і репутацію російської "військової непереможності", і саме сотні тисяч окупантів. Отримуємо від союзників все більш складну та потужну техніку", — повідомив Подоляк.
Радник ОП додав, що українським військовим вдалося завдати удару Чорноморському флоту Росії й відновити аграрний експорт. Також Україна розвиває власне військове виробництво.
Подоляк закликав українців у моменти сумнівів згадувати ті дні, коли здавалося, що надія втрачена і як Україна знову надихала всіх вірити. При цьому він додав, що в будь-якому випадку без повного розгрому агресора неможливо забезпечити безпечне майбутнє.
Нагадаємо, Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки хоче ініціювати переговори між Україною та Росією.
Раніше постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною проходитимуть з "урахуванням ситуації на фронті", втім, питання про повернення захоплених територій не порушуватиметься.
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