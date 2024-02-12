В России сделали заявление о возможности переговоров с Украиной
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с "учетом ситуации на фронте". Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.
Об этом Небензя сказал в интервью BBC News — русская служба.
Переговоры России с Украиной
Российский представитель считает, что переговоры "рано или поздно начнутся", но по поводу деоккупации украинских регионов россияне говорить не собираются.
"Переговоров на тему оккупированных территорий с Украиной быть не может, они уже стали частью России, дело сделано, мы не готовы это обсуждать", — отметил Небензя.
В то же время он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе от переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.
Напомним, бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, они возможны после выборов в США.
Кроме того, бывший посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий в интервью Новини.LIVE ответил, возможны ли переговоры с Россией в этом году.
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