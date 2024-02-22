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В Офисе Президента прокомментировали возможность переговоров с Россией

22 февраля 2024 18:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Офисе Президента прокомментировали возможность переговоров с Россией
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что означает для Украины проведение переговоров с Россией. После отказа сдаться за три или семь дней, Украина теперь знает, что может не капитулировать в будущем, а капитуляция означает проведение переговоров на условиях РФ.

Об этом советник сообщил в Telegram в четверг, 22 февраля.

Разрушения мифов о мощной российской армии

Подоляк сообщил, что благодаря Силам обороны, против России можно воевать более эффективно, а положение Украины имеет лучший вид, чем когда страну пытались списать со счетов.

"Мы вернули себе огромную территорию. Мы уничтожили и репутацию русской "военной непобедимости", и именно сотни тысяч оккупантов. Получаем от союзников все более сложную и мощную технику", —  сообщил Подоляк.

Советник ОП добавил, что украинским военным удалось нанести удар по Черноморскому флоту России и восстановить аграрный экспорт. Также Украина развивает собственное военное производство.. 

Подоляк призвал украинцев в моменты сомнений вспоминать те дни, когда казалось, что надежда потеряна, и как Украина вновь вдохновляла всех верить. При этом он добавил, что в любом случае, без полного разгрома агрессора не возможно обеспечить безопасное будущее.

Михаил Подоляк
Сообщение Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки хочет инициировать переговоры между Украиной и Россией.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с "учетом ситуации на фронте", впрочем, вопрос о возращении захваченных территорий не будет подниматься.

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