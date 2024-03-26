В мережу потрапили супутникові знімки підбитого корабля РФ "Іван Хурс" — який вигляд має судно

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" у відкритому морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

В мережу потрапили супутникові знімки пошкодженого російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс". Корабель було атаковано наприкінці березня цього року в Севастополі.

Знімок пошкодженого судна опублікувала українська OSINT-спільнота "КіберБорошно".

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Супутникові знімки Південної бухти Севастополя, де пришвартовано "Івана Хурса". Джерело: CyberBoroshno

За словами спеціалістів, в порівнянні двох супутникових знімків до та після атаки на корабель, на знімках добре видно влучання в корму "Хурса".

Також вони додали координати, де перебував корабель під час атаки: "Хурс" був пришвартований в Південній бухті Севастополя, неподалік від Графської пристані та Монументу затопленим кораблям.

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Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ вразили у Севастополі два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії "Ямал" та "Азов".

Також було виведено з ладу і захоплений у 2014 році український військовий корабель "Костянтин Ольшанський".

Ще раніше у Феодосії завдяки діям ГУР, затонув російський патрульний корвет "Сергій Котов", а також було знищено і великий десантний корабель "Цезар Куніков", внаслідок чого на воді лишилася масляна пляма, а рештки корабля ударною хвилею розкидало по місту.