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В мережу потрапили супутникові знімки підбитого корабля РФ "Іван Хурс" — який вигляд має судно

26 березня 2024 19:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В мережу потрапили супутникові знімки підбитого корабля РФ "Іван Хурс" — який вигляд має судно
Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" у відкритому морі. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережу потрапили супутникові знімки пошкодженого російського військово-розвідувального корабля "Іван Хурс". Корабель було атаковано наприкінці березня цього року в Севастополі. 

Знімок пошкодженого судна опублікувала українська OSINT-спільнота "КіберБорошно".

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В мережу потрапили супутникові знімки підбитого російського корабля "Іван Хурс" — як виглядає судно
Супутникові знімки Південної бухти Севастополя, де пришвартовано "Івана Хурса". Джерело: CyberBoroshno

За словами спеціалістів, в порівнянні двох супутникових знімків до та після атаки на корабель, на знімках добре видно влучання в корму "Хурса".

Також вони додали координати, де перебував корабель під час атаки: "Хурс" був пришвартований в Південній бухті Севастополя, неподалік від Графської пристані та Монументу затопленим кораблям. 

Атаки ЗСУ на Чорноморський флот — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ вразили у Севастополі два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії "Ямал" та "Азов".

Також було виведено з ладу і захоплений у 2014 році український військовий корабель "Костянтин Ольшанський". 

Ще раніше у Феодосії завдяки діям ГУР, затонув російський патрульний корвет "Сергій Котов", а також було знищено і великий десантний корабель "Цезар Куніков", внаслідок чого на воді лишилася масляна пляма, а рештки корабля ударною хвилею розкидало по місту. 

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