В сеть попали спутниковые снимки подбитого корабля РФ "Иван Хурс" — как выглядит судно
В сеть попали спутниковые снимки поврежденного российского военно-разведывательного корабля "Иван Хурс". Корабль был атакован в конце марта этого года в Севастополе.
Снимок поврежденного судна опубликовало украинское OSINT-сообщество "КіберБорошно".
Как сейчас выглядит "Иван Хурс"
По словам специалистов, по сравнению с двумя спутниковыми снимками до и после атаки на корабль, на снимках хорошо видно попадание в корму "Хурса".
Также они добавили координаты, где находился корабль при атаке: "Хурс" был пришвартован в Южной бухте Севастополя, недалеко от Графской пристани и Монумента затопленным кораблям.
Атаки ВСУ на Черноморский флот — последние новости
Напомним, что сегодня ВСУ поразили в Севастополе два больших десантных корабля Черноморского Флота России "Ямал" и "Азов".
Также был выведен из строя и захваченный в 2014 году украинский военный корабль "Константин Ольшанский".
Еще раньше в Феодосии благодаря действиям ГУР, затонул российский патрульный корвет "Сергей Котов", а также был уничтожен и большой десантный корабль "Цезарь Куников", в результате чего на воде осталось масляное пятно, а остатки корабля ударной волной разбросало по городу.
Читайте Новини.LIVE!