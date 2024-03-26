В сеть попали спутниковые снимки подбитого корабля РФ "Иван Хурс" — как выглядит судно

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в открытом море. Фото иллюстративное: росСМИ

В сеть попали спутниковые снимки поврежденного российского военно-разведывательного корабля "Иван Хурс". Корабль был атакован в конце марта этого года в Севастополе.

Снимок поврежденного судна опубликовало украинское OSINT-сообщество "КіберБорошно".

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Спутниковые снимки Южной бухты Севастополя, где пришвартован "Иван Хурс". Источник: CyberBoroshno

По словам специалистов, по сравнению с двумя спутниковыми снимками до и после атаки на корабль, на снимках хорошо видно попадание в корму "Хурса".

Также они добавили координаты, где находился корабль при атаке: "Хурс" был пришвартован в Южной бухте Севастополя, недалеко от Графской пристани и Монумента затопленным кораблям.

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Напомним, что сегодня ВСУ поразили в Севастополе два больших десантных корабля Черноморского Флота России "Ямал" и "Азов".

Также был выведен из строя и захваченный в 2014 году украинский военный корабль "Константин Ольшанский".

Еще раньше в Феодосии благодаря действиям ГУР, затонул российский патрульный корвет "Сергей Котов", а также был уничтожен и большой десантный корабль "Цезарь Куников", в результате чего на воде осталось масляное пятно, а остатки корабля ударной волной разбросало по городу.