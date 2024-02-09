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В ISW рассказали, влияет ли коррупция в Украине на получение помощи от США

9 февраля 2024 07:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали, влияет ли коррупция в Украине на получение помощи от США
Военная помощь Украине. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Слухи о том, что помощь США Украине никак не контролируется и используется не по назначению из-за коррупции в государстве, не соответствует действительности. На самом деле, Америка присматривает за поставкой денег или оружия и получает детальные отчеты от украинского правительства.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Влияет ли коррупция в Украине на помощь от США

Аналитики говорят, что надзор США всех типов помощи для Украины достаточно пристальный, а подотчетность украинского правительства масштабная и детальная.

Так, недавно в Украине произошел коррупционный случай, когда небольшое украинское оборонное предприятие разворовало 40 миллионов долларов из средств государственных закупок боеприпасов. Украинское правительство поймало воров и вернуло деньги, а также приняло значительные меры для борьбы с коррупцией в правительстве и на предприятиях оборонно-промышленной базы.

В ISW напоминают, что на фоне внутренних коррупционных скандалов, не связанных с западной помощью, Президент Украины Владимир Зеленский уволил предыдущего министра обороны, а новый глава оборонного ведомства Рустем Умеров "агрессивно искореняет коррупцию". Кроме того, украинское правительство привлекает мощное и разветвленное сообщество украинских неправительственных организаций, чтобы помочь в борьбе с коррупцией и следить за оборонными расходами.

"84% средств для Украины в текущем предлагаемом пакете пойдут американским компаниям, американским военным и другим вооруженным силам союзников, а не Украине, которая получит оборудование и обучение из этих средств", — объясняют аналитики.

Они также отмечают, что "западное оружие используется по назначению и об этом свидетельствуют горы доказательств, в частности, применение западных систем против российских войск на фронте".

Напомним, 8 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансовой помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В этом пакете для нашей страны выделен 61 миллиард долларов.

Это историческое решение, которое поможет нашему государству, ведь раньше СМИ писали, что без помощи Америки Украина продержится всего полгода.

США
коррупция
военная помощь
война в Украине
контроль

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