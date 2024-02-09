В ISW рассказали, влияет ли коррупция в Украине на получение помощи от США

Военная помощь Украине. Фото: Армия Inform

Слухи о том, что помощь США Украине никак не контролируется и используется не по назначению из-за коррупции в государстве, не соответствует действительности. На самом деле, Америка присматривает за поставкой денег или оружия и получает детальные отчеты от украинского правительства.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики говорят, что надзор США всех типов помощи для Украины достаточно пристальный, а подотчетность украинского правительства масштабная и детальная.

Так, недавно в Украине произошел коррупционный случай, когда небольшое украинское оборонное предприятие разворовало 40 миллионов долларов из средств государственных закупок боеприпасов. Украинское правительство поймало воров и вернуло деньги, а также приняло значительные меры для борьбы с коррупцией в правительстве и на предприятиях оборонно-промышленной базы.

В ISW напоминают, что на фоне внутренних коррупционных скандалов, не связанных с западной помощью, Президент Украины Владимир Зеленский уволил предыдущего министра обороны, а новый глава оборонного ведомства Рустем Умеров "агрессивно искореняет коррупцию". Кроме того, украинское правительство привлекает мощное и разветвленное сообщество украинских неправительственных организаций, чтобы помочь в борьбе с коррупцией и следить за оборонными расходами.

"84% средств для Украины в текущем предлагаемом пакете пойдут американским компаниям, американским военным и другим вооруженным силам союзников, а не Украине, которая получит оборудование и обучение из этих средств", — объясняют аналитики.

Они также отмечают, что "западное оружие используется по назначению и об этом свидетельствуют горы доказательств, в частности, применение западных систем против российских войск на фронте".

Напомним, 8 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансовой помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В этом пакете для нашей страны выделен 61 миллиард долларов.

Это историческое решение, которое поможет нашему государству, ведь раньше СМИ писали, что без помощи Америки Украина продержится всего полгода.