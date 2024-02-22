В ISW пояснили, навіщо Іран продає Росії балістичні ракети

Російська делегація в Ірані. Фото ілюстративне: Міноборони РФ

Іран продав Російській Федерації сотні балістичних ракет малої дальності. Таким чином, ця держава намагається покращити своє складне економічне становище.

Про це говориться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Іран продає Росії ракети

Аналітики ISW з'ясували, що Іран надав Росії сотні балістичних ракет малої дальності (SRBM) на початку січня.

"Три невідомі іранські джерела заявили, що Іран надав Росії приблизно 400 БРБР, включаючи Fateh-110 і Zolfaghar", — говориться у повідомленні Інституту.

Іран відправив щонайменше чотири поставки SRBM до Росії після того, як Іран і Росія уклали угоду про продаж ракет наприкінці 2023 року.

Навіщо Іран продає Росії ракети

Продаж зброї Іраном Росії є частиною зусиль Ірану отримати дохід для підтримки своєї економіки.

Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на постачання ракет.

Хакерська група Prana Network 4 лютого опублікувала документи, в яких стверджується, що Росія платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт іранських безпілотників серії Shahed.

Постачання Іраном цих ракетних систем могло б покращити здатність Росії пробивати оборону української ППО.

Раніше ми повідомляли, що в Ірані могли передати Росії близько 400 балістичних ракет "Зульфікар", які здатні вражати завдані цілі на відстані до 700 км. Ракети могли бути передані цілком таємно.

В американському інституті вивчення війни з'ясували, що Росія платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт безпілотників Shahed-136.