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В ISW объяснили, зачем Иран продает России баллистические ракеты

22 февраля 2024 08:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ISW объяснили, зачем Иран продает России баллистические ракеты
Российская делегация в Иране. Фото иллюстративное: Минобороны РФ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Иран продал Российской Федерации сотни баллистических ракет малой дальности. Таким образом, это государство пытается улучшить свое сложное экономическое положение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Иран продает России ракеты

Аналитики ISW выяснили, что 21 февраля, что Иран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности (SRBM) в начале января.

"Три неизвестных иранских источника заявили, что Иран предоставил России примерно 400 БРБР, включая Fateh-110 и Zolfaghar", — говорится в сообщении Института.

Иран отправил по меньшей мере четыре поставки SRBM в Россию после того, как Иран и Россия заключили соглашение о продаже ракет в конце 2023 года.

Зачем Иран продает России ракеты

Продажа оружия по Ирану России является частью усилий Ирана получить доход для поддержки своей экономики.

Иран стремится обналичить Россию в обмен на поставки ракет.

Хакерская группа Prana Network 4 февраля опубликовала документы, в которых утверждается, что Россия платит Ирану примерно 4,5 млрд долларов в год за импорт иранских беспилотников серии Shahed.

Снабжение Ираном этих ракетных систем могло бы улучшить способность России пробивать оборону украинской ПВО.

Ранее мы сообщали, что в Иране могли передать России около 400 баллистических ракет "Зульфикар", способных поражать нанесенные цели на расстоянии до 700 км. Ракеты могли быть переданы совершенно секретно.

В американском институте изучения войны выяснили, что Россия платит Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт беспилотников Shahed-136.

Иран
война
экономика
ракеты
Россия

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