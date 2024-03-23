В ISW назвали возможную цель российских атак по украинским энергетическим объектам
Российские военные в пятницу, 22 марта, совершили массированную атаку по Украине и попали в энергетические объекты. Целью этих действий россиян, вероятно, попытка истощить украинские системы ПВО и разрушить энергосистему.
Об этом пишет ISW в субботу, 23 марта.
Удары РФ по украинским энергообъектам
По мнению аналитиков, российские войска предположительно пытаются использовать дефицит украинских зенитно-ракетных комплексов для попытки разрушить энергетическую систему страны.
Так, по данным украинских чиновников, российские удары временно повлекли за собой перебои с электро и водоснабжением. Однако соответствующие службы уже возобновили их работу.
Как пишет ISW, усиленные российские удары этой зимой были направлены преимущественно на предприятия украинской оборонно-промышленной базы.
Поэтому удары по энергетической инфраструктуре могли преследовать цель разрушить энергосистему, в частности для того, чтобы остановить быстрое расширение украинской ОПБ.
"Российским войскам не удалось разрушить украинскую энергосистему 22 марта, но они могут продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре в последующих сериях ударов", — считают эксперты.
По их мнению, таким образом, россияне воспользуются постоянными задержками Запада в оказании помощи Украине, что существенно ограничит возможности ПВО.
Напомним, 22 марта российские оккупанты атаковали ряд инфраструктурных объектов Украины, в том числе и энергетические. Под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.
Также из-за российской атаки на грани очередного блекаута находится Запорожская атомная электростанция.
Как известно, в результате обстрела Запорожья были ранены 29 человек, из них двое — дети.
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