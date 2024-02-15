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В ГУР предупредили о новых атаках со стороны РФ

15 февраля 2024 22:51
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В ГУР рассказали об атаках РФ на 2024 год: подробности
Андрей Юсов. Фото: PAP
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украинцы выдержали не только военную, но и информационную агрессию со стороны РФ, однако атаки продолжа.тся, и в этом году они пойдут волнами. РФ будет раскачивать вопросы демобилизации, экономических вопросов, миграционной политики, чтобы повлиять на настроения украинского общества.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов на пресс-конференции, посвященной информационной войне РФ против Украины.

 

"Украинцы выстояли и это хороший результат. Украинское общество выдержало не только военную, но и информационную агрессию. Но атака продолжается и все, что касается демобилизации, экономических вопросов, вопросов миграционной политики, эти атаки и волны будут идти одна за другой", — сказал он.

Юсов также отметил работу российского многоплатформенного мессенджера Телеграмм, который достаточно популярен в Украине. По его мнению, он действительно несет реальные угрозы. И здесь вопрос не к его пользователям и отдельным медиа, представленным там.

"Вопрос к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз, как для информационной, так и для другой безопасности в нашей стране. Поэтому, да, это вопрос, на который нужно давать ответ. Думаю, это обязательно произойдет", — подытожил Юсов.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины объявили о начале активной фазы информационной операции России под названием "Перун". Оккупанты стремятся оправдать вооруженную агрессию в Украине и показать ситуацию со стороны выгодной Кремлю.

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