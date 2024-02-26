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В "Азові" показали, як воїни боронять Україну в Серебрянському лісництві

26 лютого 2024 08:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В "Азові" показали, як воїни боронять Україну в Серебрянському лісництві
Українські військові. Фото: пресслужба "Азову"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Воїни 2-го батальйону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ боронять Україну в Серебрянському лісництві, що на Луганщині. Вони на цьому напрямку фронту пильно стежать за ворогом.

Відповідні фото опублікувала пресслужба бригади "Азов".

Робота "азовців" на фронті

 

"Відчуття спокою і безпеки в цій місцевості — наш ворог. Найважче в обороні — тримати пильність. Постійно повторюєш собі, що розслаблятися не можна. Навіть якщо тихо, якщо здається, що противник спить. Він не спить. Як і ми", — зазначили у повідомленні. 

військові Азов в Серебрянському лісництві
Українські військові. Фото: пресслужба "Азову"

На світлинах можна побачити, як українські бійці готуються до ударів по ворогу.  

військові Азов в Серебрянському лісництві
Серебрянський ліс. Фото: "Азову"

Також на фото видно, в якому стані перебуває зараз Серебрянський ліс, що в Луганській області. Всі дерева навколо зламані та випалені.  

військові Азов в Серебрянському лісництві
Український військовий. Фото: пресслужба "Азову"
військові Азов в Серебрянському лісництві
Український військовий. Фото: пресслужба "Азову"
військові Азов в Серебрянському лісництві
Українські військові. Фото: пресслужба "Азову"

Нагадаємо, раніше воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищили російського комбата в лісах під Кремінною.

Також ми писали, що воїни 23-ї окремої механізованої бригади ліквідували російського окупанта на Авдіївському напрямку. 

Нацгвардія
Луганська область
військові
окупанти
полк "Азов"
війна в Україні

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