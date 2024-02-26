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В "Азове" показали, как воины защищают Украину в Серебрянском лесничестве

26 февраля 2024 08:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В "Азове" показали, как воины защищают Украину в Серебрянском лесничестве
Украинские военные. Фото: пресс-служба "Азова"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Воины 2-го батальона 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ защищают Украину в Серебрянском лесничестве на Луганщине. Они на этом направлении фронта внимательно следят за врагом.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба бригады "Азов".

Работа "азовцев" на фронте

"Ощущение покоя и безопасности в этой местности — наш враг. Тяжелее всего в обороне — держать бдительность. Постоянно повторяешь себе, что расслабляться нельзя. Даже если тихо, если кажется, что противник спит. Он не спит. Как и мы", — отметили в сообщении.

военные Азов в Серебрянском лесничестве
Украинские военные. Фото: пресс-служба "Азова"

На фото можно увидеть, как украинские бойцы готовятся к ударам по врагу.

военные Азов в Серебрянском лесничестве
Серебрянский лес. Фото: "Азова"

Также на фото видно, в каком состоянии находится сейчас Серебрянский лес в Луганской области. Все деревья вокруг сломаны и сожжены.

военные Азов в Серебрянском лесничестве
Украинский военный. Фото: пресс-служба "Азова"
военные Азов в Серебрянском лесничестве
Украинский военный. Фото: пресс-служба "Азова"
военные Азов в Серебрянском лесничестве
Украинские военные. Фото: пресс-служба "Азова"

Напомним, ранее воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российского комбата в лесах под Кременной.

Также мы писали, что воины 23-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского оккупанта на Авдеевском направлении.

Нацгвардия
Луганская область
военные
оккупанты
полк "Азов"
война в Украине

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