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Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34

21 февраля 2024 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34
Российский истребитель Су-34. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Кроме того, был ликвидирован экипаж самолета.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук в Telegram в среду, 21 февраля.

Уничтожение российского самолета Су-34

Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-34 вместе с экипажем.

"На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло — сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!" — сказал Олещук.

Он добавил, что с такой работой плохого настроения быть не может. Отметим, что это уже седьмой уничтоженный российский самолет за неделю.

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Скриншот сообщения Николая Олещука в Telegram

Что известно о Су-34

Самолет Су-34 — это советский, российский истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине и поражения воздушных целей.

Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км. Этот самолет представляет собой модификацию Су-27.

Напомним, 18 февраля украинские защитники сбили российский Су-34 на Восточном направлении.

Кроме того, 17 февраля Воздушные Силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот намеренно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

ВСУ
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россияне
война в Украине

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