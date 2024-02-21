Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34
Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Кроме того, был ликвидирован экипаж самолета.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук в Telegram в среду, 21 февраля.
Уничтожение российского самолета Су-34
Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-34 вместе с экипажем.
"На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло — сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!" — сказал Олещук.
Он добавил, что с такой работой плохого настроения быть не может. Отметим, что это уже седьмой уничтоженный российский самолет за неделю.
Что известно о Су-34
Самолет Су-34 — это советский, российский истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине и поражения воздушных целей.
Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км. Этот самолет представляет собой модификацию Су-27.
Напомним, 18 февраля украинские защитники сбили российский Су-34 на Восточном направлении.
Кроме того, 17 февраля Воздушные Силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот намеренно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.
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