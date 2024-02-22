Украина получит от Британии 200 противотанковых ракет Brimstone

Противотанковая ракета Brimstone. Фото: renderhub.com

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс объявил о передаче Украине 200 противотанковых ракет Brimstone. К тому же страна подготовит еще 10 000 украинских военнослужащих.

Об этом сообщило Sky News в четверг, 22 февраля.

Военная помощь для Украины

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины. Эти ракеты уже имели значительное влияние на поле боя", — сказал Шеппс.

По его словам, Великобритания продолжит тренировать украинские войска вместе с другими союзниками. Он заявил, что вместе они подготовят еще 10 тысяч военнослужащих в первой половине 2024 года.

Шеппс отметил, что этот год для Украины является решающим.

"Великобритания будет продолжать удваивать эту поддержку. Все свободолюбивые страны должны делать то же самое. Пришло время для Запада и всех цивилизованных стран сделать шаг вперед и предоставить Украине поддержку, в которой она нуждается", — добавил он.

Напомним, в преддверии второй годовщины начала широкомасштабного вторжения России в Украину Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Санкции будут касаться компаний, связанных с производством оружия.

Также в британском оборонном концерне BAE Systems Plc заявили о задержке поставки оружия в Украину из-за давления с целью увеличения поставок, поскольку армия России перехватывает инициативу на поле боя. Пресс-служба концерна заявила, что ключевой причиной является возгорание других вооруженных конфликтов.