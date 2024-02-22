Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Украина получит от Британии 200 противотанковых ракет Brimstone arrow

Украина получит от Британии 200 противотанковых ракет Brimstone

22 февраля 2024 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получит от Британии 200 противотанковых ракет Brimstone
Противотанковая ракета Brimstone. Фото: renderhub.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс объявил о передаче Украине 200 противотанковых ракет Brimstone. К тому же страна подготовит еще 10 000 украинских военнослужащих.

Об этом сообщило Sky News в четверг, 22 февраля.

Военная помощь для Украины

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины. Эти ракеты уже имели значительное влияние на поле боя", — сказал Шеппс.

По его словам, Великобритания продолжит тренировать украинские войска вместе с другими союзниками. Он заявил, что вместе они подготовят еще 10 тысяч военнослужащих в первой половине 2024 года.

Шеппс отметил, что этот год для Украины является решающим.

"Великобритания будет продолжать удваивать эту поддержку. Все свободолюбивые страны должны делать то же самое. Пришло время для Запада и всех цивилизованных стран сделать шаг вперед и предоставить Украине поддержку, в которой она нуждается", — добавил он.

Напомним, в преддверии второй годовщины начала широкомасштабного вторжения России в Украину Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Санкции будут касаться компаний, связанных с производством оружия.

Также в британском оборонном концерне BAE Systems Plc заявили о задержке поставки оружия в Украину из-за давления с целью увеличения поставок, поскольку армия России перехватывает инициативу на поле боя. Пресс-служба концерна заявила, что ключевой причиной является возгорание других вооруженных конфликтов.

Великобритания
война
Минобороны
военная помощь
Украина
военные
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме