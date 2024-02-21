В оборонному концерні Британії назвали причини затримки військової допомоги Україні

Армійський всюдихід "Лось" від BAE Sysytems. Фото ілюстративне: оф.сайт BAE Sysytems

В британському оборонному концерні BAE Systems Plc заявили про затримку поставки зброї в Україну через тиск з метою збільшення постачань, оскільки армія Росії перехоплює ініціативу на полі бою. Пресслужба концерну заявила, що ключовою причиною є спалах інших збройних конфліктів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Велика Британія затримує постачання зброї в Україну

"Мати наявну зброю для України та інших зон бойових дій, таких як Близький Схід, буде важко. Ми працюємо якомога швидше для розв'язання цієї проблеми, але потрібен час. Чітке уявлення про вимоги — це те, що потрібно галузі", — заявив виданню гендиректор BAE Sysytems Чарльз Вудберн.

Він додав, що основна проблема полягає у збільшенні необхідних виробничих потужностей. Через це в BAE Systems відкрили нові вакансії, збільшивши торік штат на 6700 осіб, а також нарощенням виробництва військових гусеничних всюдиходів "Лось", які використовують ЗСУ. Також він зауважив, що створення політичних розбіжностей між урядами країн Заходу також затримує постачання військової допомоги Києву.

Армійський всюдихід "Лось", виробництва BAE Systems, в одному з українських підрозділів. Джерело: Мілітарний

Нагадаємо, раніше Швеція оголосила про надання Україні найбільшого від початку повномасштабного вторгнення пакета військової допомоги, вартістю 683 мільйонів доларів.

Водночас Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 для допомоги у війні з Росією.