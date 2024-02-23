Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Венгрия ко второй годовщине войны призвала Украину и Россию к переговорам arrow

Венгрия ко второй годовщине войны призвала Украину и Россию к переговорам

23 февраля 2024 13:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Венгрия ко второй годовщине войны призвала Украину и Россию к переговорам
Правительство Венгрии. Фото: Laszlo Balogh
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины призвало "обе стороны" к мирным переговорам. Также в заявлении ни разу не упомянули страну-агрессора.

Об этом пишет издание "Европейская правда" в пятницу, 23 февраля.

О чем говорится в заявлении правительства Венгрии

Заявление было опубликовано еще 22 февраля. В ней венгерские депутаты почтили память погибших из-за войны и выразили соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот.

Также в венгерском правительстве добавили, что их страна помогает нашему государству заботиться о раненых.

Кроме того, в заявлении говорится, что Венгрия "поддерживает через самую большую в своей истории гуманитарную программу миллионы тех, кто потерял все или стал беженцами", помогает энергетической безопасности и в восстановлении Украины.

Призыв к мирным переговорам

"По твердому убеждению Венгрии, этот конфликт нельзя разрешить военным способом. Война не должна расшириться и нельзя допустить ее эскалации, война должна закончиться. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом", — добавили депутаты. 

Парламентарии подчеркнули, что восстановление суверенитета Украины в интересах Венгрии.

Напомним, ранее мы писали, что в ООН проведут дебаты ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен посетили Лычаковское кладбище во Львове. Там они почтили память погибших украинских воинов.

переговоры
Венгрия
Украина
правительство
война в Украине
Россия
2 года войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме