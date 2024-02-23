Венгрия ко второй годовщине войны призвала Украину и Россию к переговорам
Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины призвало "обе стороны" к мирным переговорам. Также в заявлении ни разу не упомянули страну-агрессора.
Об этом пишет издание "Европейская правда" в пятницу, 23 февраля.
О чем говорится в заявлении правительства Венгрии
Заявление было опубликовано еще 22 февраля. В ней венгерские депутаты почтили память погибших из-за войны и выразили соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот.
Также в венгерском правительстве добавили, что их страна помогает нашему государству заботиться о раненых.
Кроме того, в заявлении говорится, что Венгрия "поддерживает через самую большую в своей истории гуманитарную программу миллионы тех, кто потерял все или стал беженцами", помогает энергетической безопасности и в восстановлении Украины.
Призыв к мирным переговорам
"По твердому убеждению Венгрии, этот конфликт нельзя разрешить военным способом. Война не должна расшириться и нельзя допустить ее эскалации, война должна закончиться. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом", — добавили депутаты.
Парламентарии подчеркнули, что восстановление суверенитета Украины в интересах Венгрии.
Напомним, ранее мы писали, что в ООН проведут дебаты ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины.
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен посетили Лычаковское кладбище во Львове. Там они почтили память погибших украинских воинов.
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