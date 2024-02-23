Венгрия ко второй годовщине войны призвала Украину и Россию к переговорам

Правительство Венгрии. Фото: Laszlo Balogh

Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины призвало "обе стороны" к мирным переговорам. Также в заявлении ни разу не упомянули страну-агрессора.

Об этом пишет издание "Европейская правда" в пятницу, 23 февраля.

О чем говорится в заявлении правительства Венгрии

Заявление было опубликовано еще 22 февраля. В ней венгерские депутаты почтили память погибших из-за войны и выразили соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот.

Также в венгерском правительстве добавили, что их страна помогает нашему государству заботиться о раненых.

Кроме того, в заявлении говорится, что Венгрия "поддерживает через самую большую в своей истории гуманитарную программу миллионы тех, кто потерял все или стал беженцами", помогает энергетической безопасности и в восстановлении Украины.

Призыв к мирным переговорам

"По твердому убеждению Венгрии, этот конфликт нельзя разрешить военным способом. Война не должна расшириться и нельзя допустить ее эскалации, война должна закончиться. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом", — добавили депутаты.

Парламентарии подчеркнули, что восстановление суверенитета Украины в интересах Венгрии.

Напомним, ранее мы писали, что в ООН проведут дебаты ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен посетили Лычаковское кладбище во Львове. Там они почтили память погибших украинских воинов.