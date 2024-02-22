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Бундестаг обговорить передачу Україні ракет Taurus

22 лютого 2024 14:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бундестаг обговорить передачу Україні ракет Taurus
Taurus KEPD 350. Фото: MBDA Deutchland
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Бундестазі у четвер, 22 лютого, обговорять постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Про це повідомляє Tagesschau.

Ракети Taurus для України

Бундестаг розглядатиме дві пропозиції: партії СДПН, "Зелені" і ВДП, що входять до світлофорної коаліції, закликають до "постачання додаткових систем зброї великої дальності" у загальному контексті, тоді як опозиція ХДС/ХСС прямо згадує Taurus у своїй пропозиції.

Україна ще в травні 2023 року звернулася до уряду Німеччини з офіційним запитом на постачання крилатих ракет Taurus. Відтоді дискусія не вщухає.

"Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, у знищенні ворога бійцям Збройних Сил допомагає, зокрема, самохідна артилерійська установка Gepard німецького виробництва. Її використовують для знищення повітряних цілей противника. 

Раніше стало відомо, що німецька опозиційна партія  ХДС/ХСС збирається винести на обговорення в Бундестаг пропозицію про розширення військової допомоги Україні. В ній прямо звучить заклик надати Україні німецькі крилаті ракети TAURUS.

Німеччина
війна
військова допомога
Україна
ракети

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