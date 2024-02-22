Бундестаг обговорить передачу Україні ракет Taurus

Taurus KEPD 350. Фото: MBDA Deutchland

У Бундестазі у четвер, 22 лютого, обговорять постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Про це повідомляє Tagesschau.

Ракети Taurus для України

Бундестаг розглядатиме дві пропозиції: партії СДПН, "Зелені" і ВДП, що входять до світлофорної коаліції, закликають до "постачання додаткових систем зброї великої дальності" у загальному контексті, тоді як опозиція ХДС/ХСС прямо згадує Taurus у своїй пропозиції.

Україна ще в травні 2023 року звернулася до уряду Німеччини з офіційним запитом на постачання крилатих ракет Taurus. Відтоді дискусія не вщухає.

"Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, у знищенні ворога бійцям Збройних Сил допомагає, зокрема, самохідна артилерійська установка Gepard німецького виробництва. Її використовують для знищення повітряних цілей противника.

Раніше стало відомо, що німецька опозиційна партія ХДС/ХСС збирається винести на обговорення в Бундестаг пропозицію про розширення військової допомоги Україні. В ній прямо звучить заклик надати Україні німецькі крилаті ракети TAURUS.