Ударный "Телец" - что известно о ракетах Taurus, которые получит Украина от Германии

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon Люфтваффе с подвешенными ракетами Taurus. Фото: LFK/MBDA Deutschland

В немецком Бундестаге снова подняли вопрос о возможной передаче Украине немецких высокоточных крылатых ракет Taurus. По последним сообщениям, как немецких, так и мировых СМИ, этот вопрос активно обсуждается, и учитывая даже призывы немецкой оппозиции передать Киеву такие ракеты, вероятно, чиновники заставят канцлера Олафа Шольца отправить в Украину такое оружие.

Что собой представляют крылатые ракеты Taurus, уже долгое время на слуху у одной из ведущих союзниц Украины — читайте в материале Новини.LIVE.

"Тень бури", "скальп" и "телец" — кто же из них первый

Сразу заметим, что название ракеты Taurus не связано с одноименным созвездием или знаком зодиака. Это аббревиатура его заявленного названия Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System (с английского – адаптивная унитарно-дозированная роботизированная универсальная система захвата цели). Жаргонизмом "Таурус" ее прозвали летчики Люфтваффе Бундесвера.

Этот немецкий "телец" появился на свет в 1999 году совместными усилиями немецкого оборонного концерта MBDA Deutschland и шведского Saab Bofors. И если мы сравним ракету с имеющимися в Украине ракетами подобного действия: британскими Storm Shadow и французскими SCALP — судя по внешнему виду, они могут быть во многом одинаковы. Но определенные отличия, в конце концов, есть.

Выведенная из боевого строя британская крылатая ракета Storm Shadow в музее Королевских ВВС. Источник: Википедия

Британская ракета появилась в 1995 году, что на четыре года опережает появление Taurus. Французский SCALP стали разрабатывать только в 2006 году, благодаря международному сотрудничеству конструкторских бюро. По сравнению с франко-британскими конкурентами, шведско-немецкий "телец" имеет над ними не большое, но преимущество — дальность поражения цели до 500 километров, тогда как в экспортных вариантах дальность занижают до 300-400.

Особенности опасности немецкого "тельца"

Полет ракеты Taurus. Источник: оф.сайт Минобороны Южной Кореи

Вес ракеты Taurus в полном боевом снаряжении составляет 1400 кг, ее длина – пять метров. Но одна из ее ключевых особенностей (и самая важная) — тандемная бетонобойная боеголовка MEPHISTO, которая имеет камеру наведения. У нее есть кумулятивно-фугасный заряд, который расположен в крепком корпусе. Форма боевой части Taurus идеально подходит для пробития бетона и тяжелых грунтовых пород. Ювелирная точность попадания в сочетании с контролем ракеты во время полета регулируется автономной инерционной навигационной системой.

Максимальная скорость ракеты составляет около 1 Мах. Стоимость единицы в полном снаряжении — около миллиона евро.

Кто прямой конкурент

Американская ракета JASSM на выставке во Франции Источник: Википедия

Среди конкурентов британской "тени бури", французского "скальпа" и немецкого "тельца" можно выделить разве что американскую крылатую ракету JASSM. Она старше всех вместе перечисленных ракет (1980 года выпуска), имеет дальность до 370 км, а модифицированная версия ER, которая появилась в 2010 году — так вообще 980! По сравнению с вариантами Лондона и Парижа американская ракета так и не попала в украинские войска.

Встанут ли "тельцы" на защиту Украины

По словам депутата Бундестага от оппозиционной партии ХДС/ХСС Родериха Кизеветтера, передача Киеву "таурусов" может стать очень весомым вкладом для Украины со стороны Германии, в то время как в правительстве Шольца опасаются передачи ракет. В Бундесвере комментируют это повышенным риском утечки данных о конструкции ракет в РФ в случае вероятного сбития, а правительство опасается атак ракетами российской территории.

В то же время, украинские военно-политические эксперты предполагают, что немецкая политическая игра вокруг Taurus может иметь цель влияния на США, как это было в случае с танками. Однако в то же время господствует мнение, что даже если Taurus и будут защищать Украину, то они не смогут решить большинство фронтовых проблем, с которыми может разобраться современная тактическая авиация, которую ждет Украина.

Напомним, сегодня в Бундестаге обсудят поставки Украине ракет Taurus. На днях немецкий оппозиционный блок ХДС/ХСС объявил о вынесении на обсуждение в Бундестаг предложения о расширении военной помощи Украине с прямым призывом предоставить Киеву такое высокоточное оружие.