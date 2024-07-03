Ударные беспилотники ВСУ атакуют оккупантов — эффектное видео

Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. Для ударов по противнику они часто используют ударные беспилотники.

Работу по врагу показал 23-й отдельный стрелковый батальон ВСУ в Telegram в среду, 3 июля.

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Удары по оккупантам

На видео можно увидеть, как украинские беспилотники наносят удары по российским оккупантам. В результате зафиксированы пожары.

Бойцы батальона процитировали слова украинского писателя Александра Довженко:

"Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, — за Родину".

Напомним, украинские бойцы в Донецкой области уничтожили два склада вражеских боеприпасов. К тому же они ликвидировали легковой автомобиль оккупантов и гранатомет АГС-17.

Недавно пограничники бригады "Стальная граница" ударили по антенне спутниковой и сотовой связи врага на Харьковском направлении.