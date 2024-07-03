Ударные беспилотники ВСУ атакуют оккупантов — эффектное видео

В ВСУ показали эффектную работу беспилотников по оккупантам
Украинские военные продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. Для ударов по противнику они часто используют ударные беспилотники.
Работу по врагу показал 23-й отдельный стрелковый батальон ВСУ в Telegram в среду, 3 июля.
Удары по оккупантам
На видео можно увидеть, как украинские беспилотники наносят удары по российским оккупантам. В результате зафиксированы пожары.
Бойцы батальона процитировали слова украинского писателя Александра Довженко:
"Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, — за Родину".
Напомним, украинские бойцы в Донецкой области уничтожили два склада вражеских боеприпасов. К тому же они ликвидировали легковой автомобиль оккупантов и гранатомет АГС-17.
Недавно пограничники бригады "Стальная граница" ударили по антенне спутниковой и сотовой связи врага на Харьковском направлении.
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