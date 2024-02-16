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У ЦПД спростували фейк росіян про продаж Україною військової допомоги

16 лютого 2024 10:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЦПД спростували фейк росіян про продаж Україною військової допомоги
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни поширюють черговий фейк про Україну. Вони заявляють, що Сполучені Штати Америки нібито виявили факт перепродажу Україною військової допомоги в треті країни.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у п'ятницю, 16 лютого.

Новий фейк росіян

Ворог поширює дезінформацію, що в Україні нібито розкрадають і перепродають на "чорному ринку" зброю, яку США передають для відбиття атак РФ. Про це з посиланням на звіт Пентагону пишуть проросійські псевдоЗМІ.

В Україні спростували фейк окупантів. Як виявилось, у січневому цьогорічному звіті генерального інспектора Міноборони США немає жодної згадки, що Пентагон звинувачує Україну в розкраданні та перепродажі зброї.

"В документі зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Пентагону не вдавалося належним чином відстежувати все американське обладнання. Серед причин — обмежена американська присутність в країні у зв'язку з евакуацією посольства США в Києві", — йдеться у повідомленні.

До того ж у США неодноразово наголошували, що не виявили жодних доказів того, що зброя, яку вони надали Києву, потрапила за межі України.

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Допис ЦПД. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти поширюють чутки про наступ на Сумську область. У міській військовій адміністрації спростували цю інформацію.

Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповсюджує дезінформацію про те, що Україні нібито треба мобілізувати жінок та навіть дітей на війну через великі втрати ЗСУ. 

США
зброя
фейки
росіяни
Україна
окупанти

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