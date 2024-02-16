В ЦПД опровергли фейк россиян о продаже Украиной военной помощи

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне распространяют очередной фейк об Украине. Они заявляют, что Соединенные Штаты Америки якобы обнаружили факт перепродажи Украиной военной помощи в третьи страны.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в пятницу, 16 февраля.

Новый фейк россиян

Враг распространяет дезинформацию, что в Украине якобы разворовывают и перепродают на "черном рынке" оружие, которое США передают для отражения атак РФ. Об этом со ссылкой на отчет Пентагона пишут пророссийские псевдоСМИ.

В Украине опровергли фейк оккупантов. Как оказалось, в январском годовом отчете генерального инспектора Минобороны США нет ни одного упоминания, что Пентагон обвиняет Украину в разворовывании и перепродаже оружия.

"В документе отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Пентагону не удавалось должным образом отслеживать все американское оборудование. Среди причин — ограниченное американское присутствие в стране в связи с эвакуацией посольства США в Киеве", — говорится в сообщении.

К тому же в США неоднократно отмечали, что не обнаружили никаких доказательств того, что оружие, которое они предоставили Киеву, попали за пределы Украины.

Пост ЦПД. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты распространяют слухи о наступлении на Сумскую область. В городской военной администрации опровергли эту информацию.

Также гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо распространяет дезинформацию о том, что Украине якобы нужно мобилизовать женщин и даже детей на войну из-за больших потерь ВСУ.