У США відреагували на можливе застосування РФ ракети "Циркон" проти України

Запуск гіперзвукової ракети "Циркон". Фото: Міноборони РФ

Україна заявила, що має докази того, що Росія вперше застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час обстрілу Києва 7 лютого. Наразі у Сполучених Штатах Америки не можуть підтвердити цю інформацію.

Про це повідомило The New York Times.

Читайте також:

Використання ракети "Циркон" проти України

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердили, що окупанти вперше використали "Циркон" проти України 7 лютого. У Росії цю інформацію не коментували, а в США — не підтвердили.

"Американські чиновники на умовах анонімності сказали, що вони оцінюють цю заяву, але не можуть підтвердити використання в бойових діях 7 лютого", — йдеться у матеріалі.

Науковий співробітник і експерт з морської сили в Королівському інституті об’єднаних служб у Великій Британії Сідхарт Каушал зазначив, що ракета була протестована у 2015 році, а у 2022 році російська сторона оголосила про її готовність. За словами експерта, тести ракети відбулися на двох військових кораблях, зокрема на фрегаті типу "Адмірал Горшков" та підводному човні типу "Ясень". Проте наразі ці військові судна не перебувають у Чорному морі.

"Було б незвично, щоб ракета була вперше випущена в бою з судна, з якого її раніше ніколи не тестували", — наголосив Каушал.

За даними The New York Times, протягом останнього року ППО України виявилася ефективною, однак в останні місяці РФ розпочала здійснювати більш складні обстріли, використовуючи різні типи ракет та ударних дронів.

"Якщо попередній опис Росією можливостей ракети виявиться правильним, кажуть експерти, вона зможе уникнути потужного протиракетного захисту, такого як розроблена США система Patriot, яку Україна використовувала для збиття інших російських гіперзвукових і крилатих ракет", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, директор Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що 7 лютого окупанти атакували Київ гіперзвуковою ракетою "Циркон". За його словами, про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей та особливості відповідного типу зброї.

Зазначимо, що внаслідок обстрілу у столиці спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. А сьогодні кількість загиблих збільшилася до п'яти людей.