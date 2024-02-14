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В США отреагировали на возможное применение РФ ракеты "Циркон" против Украины

14 февраля 2024 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В США отреагировали на возможное применение РФ ракеты "Циркон" против Украины
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фото: Минобороны РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина заявила, что имеет доказательства того, что Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" при обстреле Киева 7 февраля. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки не могут подтвердить эту информацию.

Об этом сообщило The New York Times.

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Использование ракеты "Циркон" против Украины

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили, что оккупанты впервые использовали "Циркон" против Украины 7 февраля. В России эту информацию не комментировали, а в США — не подтвердили.

"Американские чиновники на условиях анонимности сказали, что они оценивают это заявление, но не могут подтвердить использование в боевых действиях 7 февраля", — говорится в материале.

Научный сотрудник и эксперт по морской силе в Королевском институте объединенных служб в Великобритании Сидхарт Каушал отметил, что ракета была протестирована в 2015 году, а в 2022 году российская сторона объявила о ее готовности. По словам эксперта, тесты ракеты состоялись на двух военных кораблях, в частности на фрегате типа "Адмирал Горшков" и подводной лодке типа "Ясень". Однако сейчас эти военные суда не находятся в Черном море.

"Было бы необычно, чтобы ракета была впервые выпущена в бою с судна, с которого ее раньше никогда не тестировали", — подчеркнул Каушал.

По данным The New York Times, в течение последнего года ПВО Украины оказалась эффективной, однако в последние месяцы РФ приступила к более сложным обстрелам, используя различные типы ракет и ударных дронов.

"Если предварительное описание Россией возможностей ракеты окажется правильным, говорят эксперты, она сможет избежать мощной противоракетной защиты, такой как разработанная США система Patriot, которую Украина использовала для сбивания других российских гиперзвуковых и крылатых ракет", — говорится в материале.

Напомним, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что 7 февраля оккупанты атаковали Киев гиперзвуковой ракетой "Циркон". По его словам, об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей и особенности соответствующего типа оружия.

Отметим, что в результате обстрела в столице вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. А сегодня количество погибших увеличилось до пяти человек.

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