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У Росії заявили про нову атаку українських дронів — що відомо

17 лютого 2024 09:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Росії заявили про нову атаку українських дронів — що відомо
Український дрон. Ілюстративне фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни заявили, що вночі 17 лютого їхні регіони нібито обстріляли українські безпілотники. Ворог каже, що атака начебто відбулася за участі 33 дронів літакового типу.

Про це повідомляє міноборони РФ.

Атака дронів на Росію 17 лютого

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 33 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

У російському міноборони зазначили, що їхні засоби ППО нібито перехопили та знищили всі безпілотники в областях:

  • Бєлгородській — 4 БпЛА;
  • Воронезькій — 4 БпЛА;
  • Курській — 1 БпЛА; 
  • Брянській — 18 БпЛА;
  • Калузькій — 6 БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 17 лютого, в російському місті Іжевськ горіло промислове підприємство. Причини пожежі наразі не повідомляються.

Також ми писали, що у Москві сталася пожежа на заводі МіГ на Ленінградському проспекті. За попередньою інформацією, горів реконструйований цех, який прибудований до діючого корпусу заводу.

Крім того, у Москві сталося загоряння на нафтопереробному заводі "Газпромнафти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

безпілотники
окупанти
дрони
війна в Україні
Росія
атака

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