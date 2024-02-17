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В России заявили о новой атаке украинских дронов — что известно

17 февраля 2024 09:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В России заявили о новой атаке украинских дронов — что известно
Украинский дрон. Иллюстративное фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне заявили, что ночью 17 февраля их регионы якобы обстреляли украинские беспилотники. Враг говорит, что атака якобы произошла при участии 33 дронов самолетного типа.

Об этом сообщает минобороны РФ.

Атака дронов на Россию 17 февраля

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 33 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В российском минобороны отметили, что их средства ПВО якобы перехватили и уничтожили все беспилотники в областях:

  • Белгородской — 4 БпЛА;
  • Воронежской — 4 БпЛА;
  • Курской — 1 БпЛА;
  • Брянской — 18 БпЛА;
  • Калужский — 6 БпЛА.

Напомним, в ночь на 17 февраля в российском городе Ижевск горело промышленное предприятие. Причины пожара пока не сообщаются.

Также мы писали, что в Москве произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, горел реконструированный цех, пристроенный к действующему корпусу завода.

Кроме того, в Москве произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

беспилотники
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Россия
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