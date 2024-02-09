Дания передала Украине дроны для поиска мин под водой – что о них известно
Дания передала Украине систему, позволяющую обнаруживать взрывоопасные предметы в воде на глубине до 10 метров. Данный комплекс под названием V2MAG состоит из БпЛА-гексакоптера, магнитометра и наземной станции управления.
Об этом сообщили в АрмияInform в пятницу, 9 февраля.
Дания передала Украине беспилотную систему
В настоящее время один из таких дронов обследует морские акватории на предмет обнаружения магнитных аномалий и наличие намагниченных посторонних предметов в воде.
После сканирования территории специализированное программное обеспечение формирует карту магнитных аномалий. После их анализа предоставляются координаты потенциальных взрывоопасных предметов.
Данная система позволяет обследовать до 10 га территории в день.
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Украина минует приграничные территории с Россией в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В настоящее время там зарыто 500 тыс. мин.
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