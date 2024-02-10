В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых ударных дронов за ночь

Вооруженные силы Украины сбивают ударные дроны. Фото иллюстративное: НГУ

Россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами в ночь на 10 февраля. Впрочем, украинские системы противовоздушной обороны успешно сбили 23 беспилотника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в субботу, 10 февраля.

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В ночь на 10 февраля 2024 года вражеские силы осуществили атаку, используя 31 ударный беспилотник типа Shahed-136/131, запущенных с территории Балаклавы и мыса Чауда в Крыму. Также дроны были запущены из Курской области России. Целью удара россиян были Одесская и Харьковская области.

В Воздушных силах ВСУ указали, что для противодействия воздушному налету были задействованы подразделения зенитных ракетных комплексов, мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы.

"В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", — сообщили в ВС ВСУ.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками в ночь на 10 февраля. В результате обстрела, количество жертв возросло до семи человек, среди них трое детей.

Кроме того, оккупанты после полуночи 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.