У Повітряних силах розповіли, скільки шахедів вдалося збити вночі над Україною

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Telegram/Олексій Кулеба

Російські війська в ніч на суботу, 23 березня, атакували Україну дронами-камікадзе. Пуски ворог здійснив з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram.

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Так, ворог випустив по Україні 34 ударних безпілотників типу "Shahed" з Курської області РФ та мис Чауда в Криму.

Водночас росіяни атакували Донеччину чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Під час протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони разом із зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищили 31 "шахед".

Ворожі цілі було ліквідовано в небі над Полтавською, Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою та Херсонською областях.

Знищені цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі у Харкові лунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю.