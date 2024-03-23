У Повітряних силах розповіли, скільки шахедів вдалося збити вночі над Україною
Російські війська в ніч на суботу, 23 березня, атакували Україну дронами-камікадзе. Пуски ворог здійснив з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram.
Атака дронів на Україну 23 березня
Так, ворог випустив по Україні 34 ударних безпілотників типу "Shahed" з Курської області РФ та мис Чауда в Криму.
Водночас росіяни атакували Донеччину чотирма зенітними керованими ракетами С-300.
Під час протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони разом із зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищили 31 "шахед".
Ворожі цілі було ліквідовано в небі над Полтавською, Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою та Херсонською областях.
Нагадаємо, вночі у Харкові лунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю.
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