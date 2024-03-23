В Воздушных силах рассказали, сколько шахедов удалось сбить ночью над Украиной
Российские войска в ночь на субботу, 23 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе. Пуски враг совершил с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Атака дронов на Украину 23 марта
Так, враг выпустил по Украине 34 ударных беспилотника типа "Shahed" из Курской области РФ и мыс Чауда в Крыму.
В то же время россияне атаковали Донетчину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.
Во время противовоздушного боя мобильные огневые группы Сил обороны вместе с зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожили 31 "шахед".
Вражеские цели были ликвидированы в небе над Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, ночью в Харькове раздавались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
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