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В Воздушных силах рассказали, сколько шахедов удалось сбить ночью над Украиной

23 марта 2024 08:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных силах рассказали, сколько шахедов удалось сбить ночью над Украиной
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Telegram/Алексей Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на субботу, 23 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе. Пуски враг совершил с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Так, враг выпустил по Украине 34 ударных беспилотника типа "Shahed" из Курской области РФ и мыс Чауда в Крыму.

В то же время россияне атаковали Донетчину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Во время противовоздушного боя мобильные огневые группы Сил обороны вместе с зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожили 31 "шахед".

Вражеские цели были ликвидированы в небе над Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областями.

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Уничтоженые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью в Харькове раздавались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Запорожью.

россияне
беспилотники
ПВО
дроны
война в Украине

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