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У Повітряних силах підсумували втрати РФ в авіаційній техніці за два роки

24 лютого 2024 21:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Повітряних силах підсумували втрати РФ в авіаційній техніці за два роки
Російська авіаційна техніка. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна пережила 730 повітряних атак окупантів. Водночас за два роки Повітряні сили України здійснили десятки успішних операцій зі знищення російської авіаційної техніки.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук у суботу, 24 лютого.

Втрати РФ в авіаційній техніці за два роки

В рамках взаємодії зі Збройними силами України було знищено такі цілі:

  • ракети різних типів у кількості 1 905 одиниць, включаючи 43 балістичні та 25 аеробалістичних ракети типу Х-47М2 "Кинжал";
  • ударні дрони у кількості 4 844 одиниць та безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного призначення — 7 660 одиниць;
  • літаки — 340 одиниць;
  • гелікоптери — 325 одиниць.

"730 днів росіяни у своїй пропаганді "знищують" наші Повітряні сили, а українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили вже понад 18 800 вильотів. З них 7 800 на вогневе ураження, 8 900 на авіаційне винищувальне прикриття", — написав Олещук.

Нагадаємо, Сили оборони України у п'ятницю, 23 лютого, збили російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Раніше Повітряні сили ЗС України підтвердили знищення двох літаків ЗС РФ над Азовським морем. З того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

ЗСУ
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війна в Україні
Росія
Повітряні Сили ЗСУ
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