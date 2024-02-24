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В Воздушных силах подытожили потери РФ в авиационной технике за два года

24 февраля 2024 21:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах подытожили потери РФ в авиационной технике за два года
Российская авиационная техника. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С начала полномасштабного вторжения России, Украина пережила 730 воздушных атак оккупантов. В то же время, за два года Воздушные силы Украины провели десятки успешных операций по уничтожению российской авиационной техники.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в субботу, 24 февраля.

Потери РФ в авиационной технике за два года

В рамках взаимодействия с Вооруженными Силами Украины были уничтожены следующие цели:

  • ракеты различных типов в количестве 1905единиц, включая 43 баллистические и 25 аэробалистических ракеты типа Х-47М2 "Кинжал";
  • ударные дроны в количестве 4844 единиц и беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического назначения — 7660 единиц;
  • самолеты — 340 единиц;
  • вертолеты — 325 единиц.

"730 дней россияне в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а украинские пилоты в условиях мощного враждебного противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 на огневое поражение, 8900 на авиационное истребительное прикрытие. Пока на советской технике", — написал Олещук.

Напомним, Силы обороны Украины в пятницу, 23 февраля, сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 

Ранее Воздушные силы ВС Украины подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

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Россия
Воздушные Силы ВСУ
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