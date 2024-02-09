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В Воздушных силах назвали количество уничтоженных вражеских дронов этой ночью

9 февраля 2024 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах назвали количество уничтоженных вражеских дронов этой ночью
Работа ПВО. Фото: ОК "Север"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская армия в ночь на 9 февраля выпустила по Украине 16 "шахедов". В результате боевой работы наша противовоздушная оборона уничтожила десять вражеских дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Сегодня ночью захватчики выпустили 16 ударных дронов типа Shahed-136/131" из мыса Чауда (Крым) и Курской области (РФ).

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

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Уничтожены дроны ночью 9 февраля. Фото: t.me/kpszsu

Так, в результате боевой работы наша ПВО уничтожила десять "шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли Запорожскую область около 176 раз. К счастью, люди не пострадали, однако по меньшей мере, 50 населенных пунктов находятся без электроснабжения, 39 — без газоснабжения.

Также мы писали, что российские войска в четверг, 8 февраля, осуществили массированный ракетный обстрел Селидово в Донецкой области. В результате вражеской атаки жилые дома потерпели значительные разрушения и пострадали семь человек, один человек погиб.

обстрелы
ПВО
дроны
война в Украине

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