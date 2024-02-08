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Росіяни вчергове атакували мирні міста Донеччини, є загиблі та поранені

8 лютого 2024 10:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни вчергове атакували мирні міста Донеччини, є загиблі та поранені
Зруйнований житловий будинок внаслідок обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська у четвер, 8 лютого, здійснили масований ракетний обстріл Селидового, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки житлові будинки зазнали значних руйнувань і постраждало семеро осіб, одна людина загинула.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у четвер, 8 лютого.

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Як вказують в прокуратурі, росіяни ракетами атакували Селидове 8 лютого о 00:30. Під прицілом окупантів опинилася цивільна інфраструктура, зокрема приватні житлові будинки та багатоквартирні.

Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. Мінно-вибухові травми й забої отримали четверо жінок віком від 38 до 88 років, двоє чоловіків 18 й 51 року та 6-річний хлопчик, у якого медики діагностували різану рану голови. 

Пожежа в будинку внаслідок атаки РФ
Пожежа в будинку внаслідок атаки РФ. Фото: Донецька обласна прокуратура

Також через російську атаку на мирне місто загинула 50-річна місцева жителька. Жінка працювала сторожем і під час обстрілу перебувала у службовому приміщенні. Рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.  

"За місцями влучань ворожих ракет, тип яких наразі з’ясовується, пошкоджено декілька житлових будинків та навчальних закладів, частину з них понівечено вщент", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Зруйнована будівля на Донеччині
Зруйнована будівля на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці документують усі докази воєнних злочинів РФ.

Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура
Пожежа в будинку
Пожежа в будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура
Загоряння в будівлі
Загоряння в будівлі. Фото: Донецька обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису Донецької прокуратури

Нагадаємо, 3 лютого російські війська також атакували Донецьку область. В результаті обстрілу було поранено людину та зруйновано житлові будинки.

А 4 лютого окупанти обстріляли Торецьк. Внаслідок атаки на місто загинула одна людина, а ще двоє дістали поранень.

війна
Україна
Донецька область
обстріли
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