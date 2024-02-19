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В Полтаве раздался мощный взрыв, — СМИ

19 февраля 2024 12:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Полтаве раздался мощный взрыв, — СМИ
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Полтаве раздался мощный взрыв днем, 19 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрыв в Полтаве

"В Полтаве слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 19 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.

Также россияне за прошедшие сутки атаковали около пяти населенных пунктов Харьковской области. В то же время по городу Харьков удары не зафиксированы.

война
взрыв
обстрелы
Полтава
воздушная тревога

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