В Полтаве раздался мощный взрыв, — СМИ
19 февраля 2024 12:07
Ракета в небе. Фото: EPA
В Полтаве раздался мощный взрыв днем, 19 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Полтаве
"В Полтаве слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Напомним, в Украине 19 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.
Также россияне за прошедшие сутки атаковали около пяти населенных пунктов Харьковской области. В то же время по городу Харьков удары не зафиксированы.
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