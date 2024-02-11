У Німеччині відповіли, що призведе до виїзду ще 10 млн українців за кордон

Українські біженці. Фото: AFP

Влада Німеччини припускає, що Україна зможе утримати фронт до кінця 2024 року. При цьому один із найнесприятливіших наслідків у війні між Росією та Україною може призвести до того, що ще близько 10 млн українців можуть покинути свою країну.

Про це повідомило видання Die Welt, посилаючись на джерела у правоохоронних органах та парламенті Німеччини у суботу, 10 лютого.

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Журналісти стверджують, що Україна зіштовхнулася із військовими труднощами. Це стосується дефіциту військового персоналу та амуніції, частково через затримки у наданні американської підтримки, а також це стосується відставки Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України.

За оцінками німецького федерального уряду, Україна здатна утримувати оборону до кінця 2024 року. Проте "найгірший сценарій" війни може спровокувати новий потік біженців з України, причому більша частина з них, як очікується, попрямує до Західної Європи, включаючи Німеччину, яка вже прийняла 1,1 мільйона українських біженців після початку широкомасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

На запити Die Welt, міністерство внутрішніх справ та поліція Німеччини висловили небажання давати прогнози щодо майбутнього міграційних подій.

Нагадаємо, раніше Польща ухвалила рішення продовжити тимчасовий притулок для українських біженців, які біжать від збройного конфлікту, спричиненого агресією Росії. На відміну від рекомендації Ради ЄС щодо надання тимчасового захисту українцям до 4 березня 2025 року, Польща визначила коротший термін — до 30 червня 2024 року.

Водночас більшість громадян Німеччини усвідомлюють ризики, які може спричинити перемога Росії у війні проти України, проте їхнє бажання підтримувати Київ слабшає. Також німці виступають проти розширення військової допомоги Україні.