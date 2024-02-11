В Германии ответили, что приведет к выезду еще 10 млн украинцев за границу

Украинские беженцы. Фото: AFP

Власти Германии предполагают, что Украина сможет удержать фронт до конца 2024 года. При этом один из самых неблагоприятных исходов в войне между Россией и Украиной может привести к тому, что еще около 10 млн украинцев могут покинуть свою страну.

Об этом сообщило издание Die Welt, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и парламенте Германии в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

С какими проблемами сталкивается Украина

Журналисты утверждают, что Украина столкнулась с военными трудностями. Это касается дефицита военного персонала и амуниции, частично из-за задержек в предоставлении американской поддержки, а также это касается отставки Валерия Залужного с поста Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

По оценкам немецкого федерального правительства, Украина способна удерживать оборону до конца 2024 года. Тем не менее "самый худший сценарий" войны может спровоцировать новый поток беженцев из Украины, причем большая часть из них, как ожидается, направится в Западную Европу, включая Германию, которая уже приняла 1,1 миллиона украинских беженцев после начала широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

На запросы Die Welt, министерство внутренних дел и полиция Германии выразили нежелание давать какие-либо прогнозы относительно будущего миграционных событий.

Напомним, ранее Польша приняла решение продлить временное убежище для украинских беженцев, бегущих от вооруженного конфликта, вызванного агрессией России. В отличие от рекомендации Совета ЕС о предоставлении временной защиты украинцам до 4 марта 2025 года, Польша определила более короткий срок — до 30 июня 2024 года.

В то же время большинство граждан Германии осознают риски, которые может повлечь за собой победа России в войне против Украины, однако их желание поддерживать Киев ослабевает. Также немцы выступают против расширения военной помощи Украине.