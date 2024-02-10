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Польша сократила продление защиты для беженцев из Украины — какой срок

10 февраля 2024 05:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Польша сократила продление защиты для беженцев из Украины — какой срок
Украинские беженцы за границей. Фото: Вечерний Киев
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Польша продолжила временную защиту для беженцев из Украины, вынужденных бежать от полномасштабной российской агрессии. Однако в противовес решению Совета Европейского Союза, предусматривающего временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года, Польша отказалась от такого срока и сократила его до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщает Prawo.pl в пятницу, 9 февраля.

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"В соответствии с действующими положениями закона, пребывание граждан Украины законно, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года до 4 марта 2024 года. Правительство предложило продлить действие действующих решений до 30 июня этого года. Тем временем планируется начать работу над существенными изменениями и продлением срока действия Закона в соответствии с решением Совета Европейского Союза", — говорится в материале.

Согласно закону для украинцев продлевается срок действия национальных виз и временных разрешений, срок выезда из Польши и добровольного возвращения, срок действия карт пребывания, польских документов, удостоверяющих личность иностранцев и документов "разрешения на толерантное пребывание", а также срок пребывания в Польше, который из шенгенской визы считается легальным.

Какие льготы доступны украинцам в Польше

Таким образом, украинские беженцы продолжат пользоваться в Польше рядом льгот:

  • доступ к рынку труда;
  • право на семейную помощь:
  • доступ к медицине;
  • возможность вести бизнес.

Кроме того, Польша расширяет спецправа для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушерок, получивших квалификацию за пределами ЕС, будет предоставлена возможность получить разрешение на труд или условное право на труд в Европейском Союзе в течение 28 месяцев с начала 24 февраля 2022 года.

Украинские беженцы в странах ЕС

Напомним, что в этом году правила пребывания украинских беженцев в ряде стран ЕС изменились, из-за чего уменьшилась финансовая помощь и усложнились правила проживания. К примеру, правительство Польши сможет поддерживать беженцев из Украины только до сентября 2024 года, после чего планируют внести кардинальные изменения в правила помощи.

Также мы сообщали, что львиная доля беженцев из Украины проживает в Германии, уже давно опередившей Польшу по количеству украинцев. Это связано с тем, что в то время как другие страны ЕС урезают помощь, условия в Германии становятся все более привлекательными.

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