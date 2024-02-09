В сети распространяют фото F-16 с украинскими опознавательными знаками

Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo

В сети начали распространять фотографию с истребителем F-16 с украинскими опознавательными знаками. Рядом с ним стоит мужчина в форме с флагом Украины.

В частности, фотографию опубликовала нардеп Елена Шуляк в соцсети X в пятницу, 9 февраля.

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Шуляк подчеркнула, что на фотографии изображен истребитель с нанесенным опознавательным знаком ВС ВСУ.

F-16 с украинскими опознавательными знаками. Фото: twitter.com/OlenaShuliak

"Время Х приближается", — добавила нардеп.

Пост Шуляк. Фото: скриншот

Напомним, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для того, чтобы Украина получила истребители F-16, сначала пилоты и инженеры должны завершить на них обучение. Также Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру по базированию таких самолетов.

Недавно стало известно, что Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.