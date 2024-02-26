В Кривом Роге раздались мощные взрывы — что известно
26 февраля 2024 21:24
Дым после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Кривом Роге раздались вечером, 26 февраля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы .
Взрывы в Кривом Роге
"Кривой Рог — взрывы", — говорится в сообщении.
Ранее сообщали о российской авиационной ракете Х-59, которая летела в направлении города.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы также прогремели в Херсоне. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Также россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.
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