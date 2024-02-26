В Кривом Роге раздались мощные взрывы — что известно

Дым после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Кривом Роге раздались вечером, 26 февраля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы .

Взрывы в Кривом Роге

"Кривой Рог — взрывы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщали о российской авиационной ракете Х-59, которая летела в направлении города.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы также прогремели в Херсоне. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Также россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.