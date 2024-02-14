Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Крыму атаковали российский БДК "Цезарь Куников", — СМИ arrow

В Крыму атаковали российский БДК "Цезарь Куников", — СМИ

14 февраля 2024 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Крыму атаковали российский БДК "Цезарь Куников", — СМИ
Российский БДК "Цезарь Куников". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в среду, 14 февраля. Его поразили в Черном море.

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" в ГУР.

Читайте также:

Поражение российского корабля

Источники издания рассказали, что это была операция украинских разведчиков. В результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.

Отметим, Цезарь Куников, именем которого назвали БДК россиян, умер 14 февраля 1943 года.

null
Информация о Цезаре Куникове. Фото: скриншот с Wikipedia

Напомним, 14 февраля в Крыму снова раздался мощный взрыв. Вероятно, детонировал комплект подбитого русского корабля.

Также с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Крым
Черное море
корабль
беспилотники
ГУР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме