В Крыму атаковали российский БДК "Цезарь Куников", — СМИ

Российский БДК "Цезарь Куников". Фото: росСМИ

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в среду, 14 февраля. Его поразили в Черном море.

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" в ГУР.

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Источники издания рассказали, что это была операция украинских разведчиков. В результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.

Отметим, Цезарь Куников, именем которого назвали БДК россиян, умер 14 февраля 1943 года.

Информация о Цезаре Куникове. Фото: скриншот с Wikipedia

Напомним, 14 февраля в Крыму снова раздался мощный взрыв. Вероятно, детонировал комплект подбитого русского корабля.

Также с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.