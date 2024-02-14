В Крыму атаковали российский БДК "Цезарь Куников", — СМИ
Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в среду, 14 февраля. Его поразили в Черном море.
Об этом сообщают собеседники "Украинской правды" в ГУР.
Поражение российского корабля
Источники издания рассказали, что это была операция украинских разведчиков. В результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.
Отметим, Цезарь Куников, именем которого назвали БДК россиян, умер 14 февраля 1943 года.
Напомним, 14 февраля в Крыму снова раздался мощный взрыв. Вероятно, детонировал комплект подбитого русского корабля.
Также с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.
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