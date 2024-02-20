У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
20 лютого 2024 06:51
Ворожа балістична ракета в небі. Фото: kor.ill.in.ua
У Києві було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомили в Повітряних силах України.
Повітряна тривога у Києві та низці областей
У Києві та восьми областях оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.
Військові закликають цивільних не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пройти в укриття.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області загинув працівник обленерго.
Крім того, російські загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.
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