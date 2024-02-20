У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ворожа балістична ракета в небі. Фото: kor.ill.in.ua

У Києві було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

Загроза застосування ворогом балістичного озброєння. Фото: скриншот

Повітряна тривога у Києві та низці областей

У Києві та восьми областях оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.

Військові закликають цивільних не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пройти в укриття.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області загинув працівник обленерго.

Крім того, російські загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.