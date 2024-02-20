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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

20 лютого 2024 06:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Ворожа балістична ракета в небі. Фото: kor.ill.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

тривога
Загроза застосування ворогом балістичного озброєння. Фото: скриншот

Повітряна тривога у Києві та низці областей

У Києві та восьми областях оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.

Військові закликають цивільних не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пройти в укриття.

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області загинув працівник обленерго. 

Крім того, російські загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Київ
війна
Україна
повітряна тривога
ракетний удар

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