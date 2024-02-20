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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

20 февраля 2024 06:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Вражеские баллистические ракеты в небе. Иллюстративное фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве была объявлена воздушная тревога . Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Угроза применения противника баллистического вооружения. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей

В Киеве и восьми областях объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Военные призывают гражданских не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пройти в укрытие.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в результате обстрелов Харьковской области погиб работник облэнерго.

Кроме того, российские захватчики из артиллерии ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.

Киев
война
Украина
воздушная тревога
ракетный удар

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