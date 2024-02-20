В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
20 февраля 2024 06:51
Вражеские баллистические ракеты в небе. Иллюстративное фото: УНИАН
В Киеве была объявлена воздушная тревога . Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Воздушная тревога в Киеве и ряде областей
В Киеве и восьми областях объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Военные призывают гражданских не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пройти в укрытие.
Напомним, в результате обстрелов Харьковской области погиб работник облэнерго.
Кроме того, российские захватчики из артиллерии ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.
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