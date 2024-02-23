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В Херсоне раздались взрывы — что известно

23 февраля 2024 11:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Херсоне 23 февраля — что известно
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В центре Херсона в пятницу, 23 февраля, раздалось несколько мощных взрывов. Российские оккупанты обстреливают город с временно оккупированного левого берега Херсонщины.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram.

Он призвал жителей города не находиться на улице, а следовать в укрытия.

взрывы в Херсоне
Скриншот сообщения из Telegram Романа Мрочко

Ночные обстрелы Херсона 23 февраля

Также глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что ночью 23 февраля в Херсоне было неспокойно, ведь враг обстреливал город массированным огнем.

"Под ударом оказался Таврический микрорайон. "Прилеты" были по складскому помещению, гаражам и домам херсонцев. Кое-где на местах обстрелов бушевали пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. Также вражескими снарядами повреждены дома и автомобили", — добавил чиновник.

По его словам, пострадавших среди местных жителей нет.

Напомним, из-за ночных вражеских ударов по Днепру были полностью разрушены несколько квартир в многоэтажном доме, жилые дома и предприятия. Также в результате российской атаки есть раненые.

Также мы писали, что в Одессе спасатели завершили поисковую операцию на месте российской атаки, которая произошла вечером 22 февраля. Из-за вражеских обстрелов в городе погибли три человека.

Херсон
взрыв
война в Украине
Александр Прокудин

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