В Херсоне прогремели мощные взрывы

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Херсоне раздались вечером, 26 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

Взрывы в Херсоне

"В Херсоне раздаются мощные взрывы", — подчеркнул Мрочко.

Он призвал держаться подальше от окон и помнить правило двух стен.

Пост начальника Херсонской городской военной администрации. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили управляемую авиационную ракету, вероятно Х-59, в направлении Днепропетровской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.

Также оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате чего погибли супруги, которые находились дома.