В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне раздались вечером, 26 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.
Взрывы в Херсоне
"В Херсоне раздаются мощные взрывы", — подчеркнул Мрочко.
Он призвал держаться подальше от окон и помнить правило двух стен.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили управляемую авиационную ракету, вероятно Х-59, в направлении Днепропетровской области.
Напомним, россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.
Также оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате чего погибли супруги, которые находились дома.
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