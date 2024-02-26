Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Херсоне прогремели мощные взрывы arrow

В Херсоне прогремели мощные взрывы

26 февраля 2024 21:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Херсоне раздались вечером, 26 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

Взрывы в Херсоне

"В Херсоне раздаются мощные взрывы", — подчеркнул Мрочко.

Он призвал держаться подальше от окон и помнить правило двух стен.

null
Пост начальника Херсонской городской военной администрации. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили управляемую авиационную ракету, вероятно Х-59, в направлении Днепропетровской области.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.

Также оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате чего погибли супруги, которые находились дома.

война
Херсон
взрыв
россияне
Украина
обстрелы
Херсонская область
оккупанты
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме