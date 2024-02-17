В Херсоне раздавались взрывы, погиб человек, — ОВА

Последствия атаки Херсона Иллюстративное фото: ОВА

Российские оккупанты в субботу, 17 февраля, атаковали Херсон. В результате обстрела погиб один человек и еще двое пострадали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Обстрелы Херсона 17 февраля

"Российская армия обстреляла Херсон. Пострадали три горожанина", — говорится в сообщении.

Прокудин рассказал, что один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью — ему было около 45 лет.

Также 49-летняя женщина получила взрывную травму и ранение ноги.

В то же время в херсонскую больницу доставили 36-летнего мужчину в состоянии средней тяжести.

Обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, в ночь на 17 февраля российские захватчики обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы.

Также мы писали, что 16 февраля захватчики еще раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.