Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В Херсоне раздавались взрывы, погиб человек, — ОВА arrow

В Херсоне раздавались взрывы, погиб человек, — ОВА

17 февраля 2024 13:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Херсоне раздавались взрывы, погиб человек, — ОВА
Последствия атаки Херсона Иллюстративное фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в субботу, 17 февраля, атаковали Херсон. В результате обстрела погиб один человек и еще двое пострадали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Обстрелы Херсона 17 февраля

"Российская армия обстреляла Херсон. Пострадали три горожанина", — говорится в сообщении.

Прокудин рассказал, что один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью — ему было около 45 лет.

Также 49-летняя женщина получила взрывную травму и ранение ноги.

В то же время в херсонскую больницу доставили 36-летнего мужчину в состоянии средней тяжести.

Обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

null
Скриншот поста Прокудина

Напомним, в ночь на 17 февраля российские захватчики обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы.

Также мы писали, что 16 февраля захватчики еще раз обстреляли Харьковскую область. В результате атак врага погибли три человека, еще двое получили ранения.

Херсон
обстрелы
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме