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РФ вночі близько 20 разів обстріляла Харківщину, — ОВА

17 лютого 2024 10:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ вночі близько 20 разів обстріляла Харківщину, — ОВА
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч проти суботи, 17 лютого, обстріляли Харківський район. Ворог завдав близько 20 ударів по селу Липці.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Обстріли Харківщини 17 лютого

"Окупанти цієї ночі завдали близько 20 ударів по Липцях Харківського району", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, ворог здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії. 

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Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Внаслідок ударів пошкоджено виключно цивільні об'єкти: будівлю Липецької сільської ради, бібліотеку, склад будівельних матеріалів та вантажний автомобіль.

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Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни збільшили кількість обстрілів Куп'янського району, що на Харківщині. При цьому втратам територій вдалося запобігти.

Також ми писали, що 16 лютого загарбники вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще двоє — отримали поранення.

Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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