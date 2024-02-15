В ГУР заявили о начале информационной операции врага "Перун" — какова цель россиян

Телефон в руке с надписью "Fake". Иллюстративное фото: Pexels

В Главном управлении разведки Минобороны Украины объявили о начале активной фазы информационной операции России под названием "Перун". Оккупанты стремятся оправдать вооруженную агрессию в Украине и показать ситуацию со стороны выгодной Кремлю.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в четверг, 15 февраля.

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Россияне реализуют в Украине информационную операцию "Перун"

В ГУР информируют украинцев о том, что враг запустил новую пропаганду, направленную на изменение взглядов на вторжение РФ в Украину. Россияне реализуют активную фазу.

Главной целью захватчиков является вовлечение в операцию иностранных журналистов, чтобы освещать войну в Украине со стороны выгодной российскому руководству.

"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего Государства с выгодных для Кремля позиций", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ГУР

Напомним, представитель СБУ Александр Мельниченко назвал ключевые направления, по которым Кремль распространяет дезинформацию против Украины. В частности, подрыв доверия к высшему военному политическому руководству Украины, срыв мобилизации и военной и финансовой помощи со стороны партнеров.

Также мы писали о том, что спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что с начала полномасштабной войны Украина успешно борется с дезинформационными пропагандистскими атаками РФ. Чиновник рассказал, как в государстве противостоят информационной войне.